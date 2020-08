Sem máscara, Bolsonaro cumprimenta eleitores e inaugura obra em Mossoró

O Presidente chegou à cidade pelo Aeroporto Dix-sept Rosado, por volta das 9h15. No local, o chefe do executivo nacional foi recebido por eleitores e simpatizantes com gritos de “mito”, bandeiras do país e camisas da CBF. Sem máscara, diante da grande aglomeração de pessoas, o presidente apertou mãos e segurou crianças nos braços, posando para fotos; Na sequência, inaugurou e entregou 300 apartamentos do Residencial Ministro Aluízio Alves, no bairro Bela Vista, e depois seguiu para cumprir agenda em Ipanguaçu.

O Presidente Jair Bolsonaro chegou ao Rio Grande do Norte, por meio do aeroporto Dix-sept Rosado, em Mossoró, por volta das 9h15 desta sexta-feira (21).

No local, o chefe do executivo nacional foi recebido por eleitores e simpatizantes com gritos de “mito”, bandeira do país e camisas da CBF.

Sem máscara, diante da grande aglomeração de pessoas, o presidente apertou mãos e segurou crianças nos braços, posando para fotos.

Algumas pessoas que foram recepcionar Bolsonaro ainda se preocuparam em usar máscaras e levar consigo álcool em gel. Bem antes do acesso ao prédio do aeroporto, foi montada uma barreira com detector de metais e todas as pessoas tiveram que jogar fora seus recipientes com álcool antes de se aproximar do prédio.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE observou vários vidros de álcool gel, de todos os tipos e tamanhos, espalhados pelo chão.

Durante a visita, acompanhavam o presidente o filho, Carlos Bolsonaro, os Ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e das Comunicações, Fábio Faria, além de autoridades locais, como o deputado federal General Girão.

Ainda no aeroporto, a prefeita Rosalba Ciarlini, em mais uma tentativa de se aproximar do presidente, foi vaiada por alguns presentes. A gestora levou o neto Carlos Augusto, de 16 anos, para conhecer Bolsonaro. Na ocasião, o apresentou e o rapaz deu um abraço em Bolsonaro.

Na saída do local, as equipe de segurança criaram uma espécie de corredor polonês para a passagem da comitiva. Bolsonaro subiu na porta do veículo e desfilou acenando para os eleitores.

Na sequência, a comitiva presidencial seguiu rumo ao bairro Bela Vista, onde foi inaugurado oficialmente o Residencial Ministro Aluízio Alves (Mossoró 1). 300 apartamentos foram entregues ao novos moradores, que poderão iniciar as mudanças a partir da segunda-feira (24).

No caminho para o residencial, a comitiva presidencial ainda fez duas paradas, a primeira no Hospital da Solidariedade e a segunda na padaria Maná do Pão, ambos no Abolição 3. Nos locais cumprimentou os presentes. Na padaria, segurou o neto da proprietária no colo.

Após a inauguração, o presidente retornou ao aeroporto de Mossoró, onde embarcou para cumprir agenda na cidade de Ipanguaçu, na região do Vale do Assú.