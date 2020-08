Pequeno vendedor de pamonha tem sonho de conhecer avião realizado

O Bombeiro Moésio Marinho relatou que o menino Frank Gabriel, de 11 anos, que vende pamonha no quartel do Corpo de Bombeiros, em Mossoró, já havia relatado que tinha o sonho de conhecer uma aeronave de perto. Nesta sexta-feira (21), Moésio levou o menino para conhecer os aviões da comitiva presidencial.

Uma sexta-feira atípica na cidade de Mossoró, assim foi este dia 21 de agosto de 2020. Em meio a tanta euforia com a visita do Presidente da República, um história de como um menino de 11 anos realizou um sonho, chamou a atenção.

O Bombeiro Moésio Marinho fez um relato sobre uma criança que tinha o sonho de conhecer um avião de perto.

Frank Gabriel vende pamonha do quartel do Corpo de Bombeiros, uma forma que achou de conseguir seu próprio dinheiro. Todos os dias o menino vai até o local em sua bicicleta, fazer as vendas.





Moésio contou ao MOSSORÓ HOJE que sabe pouco da história do menino, só o que ele conta quando vai ao quartel. Explica que sabe que Gabriel teve o pai assassinado e que hoje mora com a mãe e o padrasto e que eles o tratam bem.

A criança contou ao bombeiro que estuda, mas que no momento está sem aulas devido a pandemia. Moésio também disse que Gabriel é muito trabalhador, “muito desenrolado”. Conta que o menino está sempre bem vestido, de calça e tênis.

Embora visite o quartel todos os dias, Gabriel disse ao bombeiro que nunca teve a oportunidade de ver as aeronaves que pousavam lá na pista, mesmo o CBM estando localizado no Aeroporto Dix-sept Rosado.

Moesio contou que o menino já tinha feito o pedido a ele várias vezes, mas isto ainda não tinha sido possível. Nesta sexta, a oportunidade chegou.

O bombeiro explicou que parte da comitiva presidencial ainda estava no aeroporto quando ele chegou com Gabriel e permitiram que o menino se aproximasse das aeronaves.

“Ele ficou todo se tremendo quando viu a possibilidade de ver esse avião, de entrar pra lá. Era uma coisa impressionante, era uma coisa que só quem tava lá pra ver a emoção”, contou Moésio.

Além de realizar o sonho de conhecer uma avião, Gabriel ainda pode tirar fotos próximo a vários deles e até na porta de entrada de uma das aeronaves.

Feliz, o menino posou para a câmera do bombeiro Moésio com um sorriso no rosto de quem realizou um grande sonho.

Moésio gravou um vídeo conversando com o garoto. Segue-o.





Na oportunidade, também tirou uma foto com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que aproveitou e comprou uma pamonha ao menino.

Moésio disse ao MOSSORÓ HOJE que Gabriel já havia contado que ganha em média R$ 25 a R$ 30 vendendo as pamonhas. Hoje, vendeu todas as que havia levado e ainda ganhou dinheiro de outras pessoas que estavam próximas ouvindo a história dele e pagaram simbolicamente pela pamonha.

O bombeiro falou que o menino não tem celular, mas que deu seu contato pessoal para que Gabriel fale com ele por meio do celular de uma irmã. Disse que vai revelar as fotos que tirou hoje e dar de presente à criança.









VEJA RELATO DO BOMBEIRO MOÉSIO ABAIXO:

“O pequeno Frank Gabriel chegou ao quartel dos Bombeiros em Mossoró, RN, com sua caixa de pamonhas. Até aí, tudo normal como sempre.

O que ele não imaginava era que hoje iria realizar um sonho. Algumas vezes tinha me pedido pra ver um avião de perto, era o seu sonho. Pois bem, o dia chegou.

Parte da comitiva que acompanhava o Presidente Jair Bolsonaro ainda estava no aeroporto quando lá chegamos.

Gabriel posou para fotos nas aeronaves e até com o Ministro Rogério Marinho.

Eu, sinceramente ganhei meu dia e até quem sabe o ano, pois percebia no seu rosto de criança uma infinita alegria.

"Tudo vale a pena quando a alma não é pequena."