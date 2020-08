PM do RN perde três policiais dos seus quadros em 24 horas

Cabo Gutemberg e sargento Barros foram vítimas da covid19. Morreram no Hospital São Luiz, em Mossoró; Já o policial Jardes Cardoso sentiu dores fortes no peito quando fazia caminhada e morreu possivelmente devido a problemas no coração, em Caicó

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte perdeu três de suas fileiras nas últimas 24 horas, sendo que dois para a covid19 e um para problemas cardiorrespiratórios.

O Cabo PM Gutemberg Assis da Costa, de 4 anos, que havia sido internado no dia 29 de julho, teve morte confirmada nesta sexta-feira, dia 21, no Hospital São Luiz, em Mossoró-RN.

Gutemberg estava trabalhando na cidade de Jucurutu, que, assim como Caicó, lhe prestaram homenagens na noite desta sexta-feira, momento da chegada do corpo para sepultamento.

Já durante a madrugada deste sábado, 22, entrou em óbito o sargento PM Francisco das Chagas Barros Ramalho, de 52 anos, lotado em Mossoró-RN. Também recebeu homenagens.

O sargento Barros estava internado no Hospital São Luiz desde o dia 27 de julho. Um dia após chegar ao hospital teve seu quadro de saúde complicado e foi internado na UTI.

As doenças causadas pelo novo coronavirus lhe tiraram partes vitais do corpo, que mesmo após o vírus ser vencidos, as doenças permaneceram, levando ao óbito.

Em Caicó, já na manhã deste sábado, 22, o PM Jardes Cardoso sentiu dores fortes no peito quando caminhava na Ilha de Santana, foi para o hospital local, mas não resistiu.

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte já divulgou Nota de Pesar pela passagem de Gutemberg e deve fazer o mesmo com relação Barros e Jardes nas próximas horas.

Nota de Pesar pelo falecimento do Cabo PM Gutemberg

É com pesar, que a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte comunica o falecimento do Cabo PM Gutemberg Assis Costa, aos 40 anos de idade.

Cb Gutemberg ingressou na corporação no ano de 2010 e atualmente estava lotado no Grupo Tático Operacional (GTO) do município de Jucurutu.

O Praça faleceu nesta sexta-feira (21), em decorrência da COVID-19, no Hospital Regional Tarcísio Maia, na cidade de Mossoró, onde estava internado há vários dias.

A Polícia Militar lamenta a morte deste honrado profissional de segurança pública, externando aos amigos, companheiros de trabalho e familiares, os nossos sentimentos de mais profundo pesar.