6 benefícios do mapeamento mental apoiados por pesquisas

Se você já criou um mapa mental, pode ter experimentado alguns dos benefícios de fazê-lo. Talvez a natureza visual de um mapa mental o tenha ajudado a lembrar melhor as informações. Talvez a simplicidade do mapeamento mental tenha permitido que você capturasse suas ideias mais rapidamente.

Neste artigo, a intenção é aprender o que a pesquisa diz sobre os benefícios do mapeamento mental. Então, pesquisamos uma variedade de resultados de pesquisas e estudos para descobrir.

Aqui está o que aprendemos:

Vimos uma variedade de pesquisas e estudos de pesquisa para encontrar os sete maiores benefícios do mapeamento mental. De acordo com pesquisas, o mapeamento mental melhora o aprendizado, a recuperação de informações, a produtividade, a criatividade e muito mais.

1. Permite uma aprendizagem significativa

Os pesquisadores definem três níveis de aprendizagem:

-Não aprendizagem é usado para descrever um estado em que não há diferença mensurável entre o conhecimento de um aluno antes e depois de aprender um novo material.

-Aprendizagem mecânica é usado para descrever quando um novo conhecimento é aprendido, mas não conectado a qualquer conhecimento existente que um aluno tenha sobre o assunto.

-Aprendizagem significativa é usado para descrever quando os alunos adquiriram novos conhecimentos e conectaram esse novo conhecimento ao conhecimento que eles já tinham.

Os pesquisadores definem a aprendizagem significativa como mudança, que é “uma consequência da integração de um novo material e da estrutura de conhecimento anterior”.



Os pesquisadores afirmam que o mapeamento mental ajuda a criar essa aprendizagem significativa porque força os alunos a encontrar conexões entre as novas aprendizagens e o conhecimento existente.

Ao mapear partes díspares de conhecimento em torno de um tópico central, os alunos podem formar conexões entre o que já sabem e o que acabaram de aprender, um exercício que leva a uma aprendizagem significativa.

2. Ajuda na memorização e retenção

Hoje em dia, temos ferramentas como impressoras, impressoras domésticas, processadores de texto, canetas esferográficas e a Internet - ferramentas que facilitam a documentação de nossos pensamentos no papel. Mas essas ferramentas nem sempre estiveram disponíveis como estão hoje.

Na época em que escrever era muito mais caro e demorado, os gregos e romanos usavam uma técnica de visualização chamada loci para memorizar e relembrar informações. Essencialmente, eles desenvolveriam visuais mentais para as coisas que precisavam lembrar, permitindo-lhes lembrar grandes quantidades de informações - como um discurso inteiro - à vontade.

O mapeamento mental é uma técnica semelhante a loci, e como W. Martin Davies escreve em seu estudo “ Mapeamento de conceitos, mapeamento mental e mapeamento de argumentos: quais são as diferenças e como elas importam ,” fornece os mesmos benefícios para memorização e retenção de informações.

“Os diagramas são armazenados mais facilmente na memória do que outros tipos de formatos de representação”, escreve Davies. “Os mapas permitem a codificação separada de informações na memória em forma visual e também proposicional (escrita).”

Em outro estudo— “ A eficácia da técnica de estudo do mapa mental ”—Pesquisadores descobriram que estudar com mapas mentais ajudou a aumentar a retenção em 10-15%.

3. Facilita a compreensão de questões complexas

A cada dois anos, Chuck Frey conduz uma pesquisa para descobrir os casos de uso e os benefícios do mapeamento mental nos negócios.

Em uma pesquisa realizada em 2017, a maioria dos entrevistados disse que o maior benefício do mapeamento mental é que ele os ajuda a formar uma “compreensão aprimorada de questões complexas”.

Isso faz muito sentido quando você considera algumas das tarefas em que os entrevistados relatam usar o mapeamento mental: mais da metade dos entrevistados usa o mapeamento mental para gerenciamento de projetos e gerenciamento do conhecimento, e quase 40% o usa para planejamento estratégico.

Existem poucas coisas nos negócios que são mais complexas do que planejar grandes projetos, desenvolver uma base de conhecimento pesquisável dos ativos da empresa ou criar planos estratégicos para o futuro de uma empresa. Mas os resultados da pesquisa mostram que o mapeamento mental simplifica essas tarefas complexas:

-92% dos entrevistados disseram que o mapeamento mental os ajuda a “destilar informações e alcançar clareza mais rápido”

-83% disseram que o mapeamento mental os ajuda a “compartilhar suas ideias com maior clareza e impacto”

-81% disseram que o mapeamento mental os ajuda a “gerenciar projetos de forma mais eficiente”

-67% disseram que os ajuda a “identificar as causas raízes dos problemas de negócios”

E quando Frey perguntou aos entrevistados “Seu software de mapeamento mental permite que você enfrente tarefas e projetos mais complexos que você teria evitado anteriormente” 67% disseram que sim.

4. Melhora a sua produtividade

Outra conclusão da pesquisa de Frey foi que um dos maiores benefícios do mapeamento mental é que ele aumenta sua produtividade. Frey escreve:

Em média, o software de mapeamento mental ajuda executivos ocupados a serem 20-30% mais produtivos em seu trabalho.

Essa descoberta, diz ele, tem sido consistente em todas as pesquisas que ele conduziu em oito anos.

16,7% dos entrevistados da pesquisa de Frey dizem que o mapeamento mental economiza mais de 7 horas por semana. Outros 30,7% afirmam que isso economiza de 3 a 7 horas por semana e 41,4% afirmam que isso economiza de 1 a 3 horas por semana.

5. Isso acende sua criatividade

A conclusão final que compartilharemos da pesquisa de Frey sobre os benefícios do mapeamento mental é que os entrevistados disseram que isso os ajuda a aumentar sua criatividade. Na verdade, tanto os usuários iniciantes quanto os experientes disseram que o mapeamento mental fornece a eles um aumento de 50% na criatividade.

6. Melhora a sua escrita

Em um estudo de 2009, os pesquisadores analisaram a escrita de dois grupos de alunos. Um grupo recebeu instruções tradicionais de redação em sala de aula com livros didáticos e palestras. O segundo grupo recebeu esta instrução, bem como um software de mapeamento mental que foram instruídos a usar para cada tarefa de escrita.

Embora os pesquisadores tenham escrito que não houve diferenças significativas entre as habilidades de escrita dos alunos em qualquer um dos grupos em um teste de redação administrado antes do início da pesquisa, diferenças notáveis foram observadas depois que a instrução foi concluída.

O estudo descobriu que os alunos do grupo que usaram software de mapeamento mental “obtiveram maiores ganhos no desempenho da escrita como resultado”. Seus resultados “mostraram mais detalhes relevantes e ideias mais bem organizadas e conectadas do que parágrafos escritos pelos grupos de controle”.

O maior benefício do mapeamento mental é a flexibilidade

Você viu pelos benefícios listados acima que não existem limites para o que os mapas mentais podem ser usados , e o mapeamento mental beneficia pessoas de todas as idades. Qualquer um, desde alunos da primeira série até CEOs, pode usar e se beneficiar desta técnica versátil. Eis aqui apenas alguns exemplos:

-Os gerentes de projeto podem usar mapas mentais para apresentar suas ideias claramente para sua equipe

-Consultores e conselheiros podem usar mapas mentais para visualizar as situações de seus clientes

-Os profissionais de marketing podem usar mapas mentais para criar campanhas e calendários editoriais

-Os escritores podem usar mapas mentais para esboçar histórias e perfis de personagens

-As equipes de pesquisa podem usar mapas mentais para brainstorm e colaborar

-Os planejadores de eventos podem usar mapas mentais para organizar todos os aspectos de um evento

Mapas mentais são ótimos para aprender, planejar e até mesmo apresentar o que você aprendeu e planejou. Eles são melhores do que apresentações de slides com muito texto que distraem do que você está dizendo, mas são tão boas quanto as apresentações do PowerPoint para ajudá-lo a lembrar o que você precisa dizer.