Nova pesquisa confirma que Allyson é o mais forte da oposição para a prefeitura

A nova pesquisa eleitoral divulgada nesta segunda-feira (24) pela Super TV HD/Sensatus, confirma que o Deputado Estadual e pré-candidato a prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (Solidariedade) é o nome mais forte da oposição na disputa do executivo mossoroense em 2020.

O resultado reforçou a pesquisa da Difusora/AgoraSei, divulgada no último dia 21 de agosto, em que o pré-candidato Allyson aparece com 20% das intenções de votos entre o eleitorado mossoroense – conquistando a segunda colocação isolado. Na nova pesquisa, Allyson segue sendo o mais forte da oposição em cinco cenários diferentes.

A pesquisa divulgada pela Super TV HD também apontou como a oposição soma intenções de votos maiores do que os da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado (PP).

O entendimento é perceptível quando se nota o estacionamento da prefeita na faixa de 32 a 33 pontos.

Ambas as pesquisas reforçam a consolidação de Allyson como principal nome da oposição e, além disso, a polarização com a então prefeita Rosalba na disputa do pleito eleitoral deste ano.

A pesquisa divulgada hoje também mostrou o grande número de indecisos – o que aponta que a campanha e seu resultado final estão em abertos.

Pesquisa

Foram ouvidas 734 entrevistas, sendo 678 na zona urbana e 56 na zona rural do município de Mossoró entre os dias 21 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3,6% pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança é de 95%.