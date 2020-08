Pré-candidato a prefeito de Areia Branca, o empresário Toninho Souza (PSB), defende a retomada das atividades do engavetado Polo Costa Branca, que segundo ele, realizou várias conquistas para o município e toda essa região potiguar.

O Polo da Costa Branca foi uma iniciativa do então prefeito de Areia Branca, hoje deputado estadual, Souza (PSB), com o objetivo de unir os gestores da região para cobrar investimento de porte tanto do Governo do Estado como do Governo Federal.

Quando concluiu o mandato, as atividades do Polo da Costa Branca foram deixadas de lado pelas gestões que o sucederam, mesmo a região da Costa Branca precisando de vias de acesso recuperadas, construções de pontes e outros investimentos importantes.

A retomada das atividades deste projeto foi defendida pelo pré-candidato Toninho Souza, em entrevista ao MOSSORÓ HOJE, na noite desta segunda-feira (24), na live compartilhada nos perfis @MossoroHoje e @ToninhoAB no Instagram.

“Defendo que bons projetos tenham continuidade. Ideias e ações pertencem à cidade e precisam estar acima de gestores e administrações. Infelizmente, o Polo Costa Branca ficou esquecido. A união com outros gestores traz benefícios de grande porte para toda a região. Podemos avançar muito aqui e nas cidades circunvizinhas”, disse o pré-candidato.

Durante a entrevista com o MOSSORÓ HOJE, Toninho Souza ressaltou o grande potencial turístico de toda costa branca, destacando as belezas das praias, e que, para ele, falta união da classe política destes municípios para que este potencial seja transformado em benefício.

O pré-candidato disse que o próximo gestor, para superar a crise econômica atual, que ganhou força com a pandemia, não poderá medir esforços para buscar parcerias dos governos estadual e federal, através da bancada federal para investimentos na região.

Destacou o trabalho do irmão, o deputado Souza, que é o presidente do PSB/RN, do deputado federal Rafael Motta e do senador Jean Paul Prates (PT), que sempre esteve a disposição para contribuir com projetos que tragam desenvolvimento para Costa Branca.

Toninho Souza destacou que, em diálogos que está tendo com os líderes de partidos como PT, Avante, PC do B e PV (partido de João Paulo, pré-candidato a vice-prefeito em sua chapa), tem conseguido apoio objetivando reativar projetos importantes como o Polo da Costa Branca.

“A luta pertence a cada cidadão, homem, mulher, jovem que quer nossa cidade melhor. Essa união de esforços é para fazer Areia Branca a cidade que queremos. Um novo momento, uma nova história”, enfatiza Toninho Souza, lembrando que a população precisa ser ouvida.

Na ocasião da entrevista, Toinho Souza discorreu sobre sua biografia – destacando o seu grande ídolo – o pai Chico Cunha – além da influência política do irmão Souza, que oportunizou a primeira missão pública quando foi secretário de Obras de Areia Branca na gestão entre 2008 e 2012.

Ele realizou obras emblemáticas em prol do município como a Creche Luís Breno, construções de 700 casas e Hospital Sara Kubitscheck, além de destacar a importância da família em toda sua trajetória, da esposa, filhos e da futura neta.

Neste quesito, Toninho Souza disse que está elaborando um plano de gestão administrativa com vários irmãos areia-branquenses e vou contar com a ajuda de João Paulo, um jovem inteligente e trabalhador.

Areia branca precisa mudar de verdade com a valorização das pessoas, dos servidores, com uma gestão próxima dos cidadãos, humanizada. Uma cidade forte para que a gente possa avançar de forma mais rápida e tenho certeza que teremos essa oportunidade de dar essa contribuição”, destacou Toninho.