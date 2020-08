Prefeito de Caraúbas está na lista de inelegíveis divulgada pelo TSE

O atual gestor pode ter o registro de candidatura negado pelo TSE, visto que o Tribunal de Contas do Estado não aprovou as contas dele, enquanto ainda era presidente da Câmara de Vereadores do município; A decisão não é definitiva, embora o parecer do MPF seja para o TSE manter as condenações já divulgadas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista de políticos de todo o país que muito provavelmente não poderão concorrer nas eleições municipais 2020.

Nessa lista, consta o nome do atual prefeito do município de Caraúbas, Juninho Alves. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte não aprovou as contas do atual gestor, ainda enquanto presidente da Câmara de Vereadores do município caraubense.





Segundo a Lei da "Ficha da Limpa" aprovada em 2010, caso o pré-candidato tenha alguma condenação por colegiado, ele poderá ter o seu pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral e não concorrer nas eleições de novembro.

Essa é justamente a situação em que Juninho Alves se encaixa, e este com certeza vai passar pelo crivo da justiça enfrentando sérias dificuldades.

Essa é a segunda vez que o grupo político ligado ao prefeito irá enfrentar a mesma situação. Quatro anos atrás, Eugênio Alves, que é irmão de Juninho e também constava na lista da época, teve o pedido do registro de candidatura negado e ficou sem a possibilidade de concorrer nas eleições passadas.

Apesar da decisão não ser definitiva, o Ministério Público Federal aconselhou, recentemente, ao TSE a manter as condenações já divulgadas. O prazo final para o registro das candidaturas para a eleições deste ano termina em 26 de setembro.