Jovem que estava desaparecido é encontrado morto nas Barrocas

O corpo de um jovem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (28), desovado em uma estrada carroçal, na região do Conjunto de Zé Agripino, no bairro Barrocas, em Mossoró.

A vítima foi identificada como Klinton Gabriel Rebouças Pimenta. Ele estava desaparecido desde as 18h da quarta-feira (26). A família do jovem, de 21 anos, esteve no local e confirmou que era realmente ele.

O corpo do rapaz possui diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Os familiares confirmaram que Klimton era usuário de drogas, mas não souberam afirmar se ele possuía inimizades.

A polícia civil esteve no local, dando início as investigações. O corpo da vítima será necropsiado no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).