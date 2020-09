Governadora Fátima Bezerra, senadores e deputados vão dialogar a respeito da venda da Petrobras do Rio Grande do Norte para a iniciativa privada; vão procurar uma transição que ocasione a menor impacto possível na economia

A governadora Fátima Bezerra convocou a bancada federal para dar continuidade ao debate sobre a desativação da Petrobras no Rio Grande do Norte.

A companhia anunciou que está vendendo todos os ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte, ficando apenas com os investimentos no Campo de Pitu (águas profundas).

Além de poços de produção vigorosas, como o Campo do Amaro, a Petrobras também vai vender a refinaria Clara Camara e o porto de boias.

A iniciativa privada que fechar negócio via monopolizar toda produção e refino de diesel, biocombustível e um combustível nobre: querosene de aviação.

A reunião com a bancada federal será realizada presencialmente na próxima segunda-feira (31), às 10h30, no Auditório Emprotur, no Centro de Convenções de Natal.

Logo após a reunião, a governadora poderá conceder entrevistas.

Toda a bancada confirmou presença: a senadora Zenaide Maia e os senadores Jean Paul Prates e Styvenson Valentim; as deputadas federais Carla Dickson e Natália Bonavides; os deputados federais Benes Leocádio, João Maia, Rafael Motta, Walter Alves e General Girão.

Ao se reunir com o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, em videoconferência realizada quinta-feira (27), a chefe do Executivo estadual sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho, que foi prontamente aceito.

Confira reunião com Roberto Castelo Branco.





O encontro com os parlamentares potiguares dará sequência ao debate proposto sobre a redução dos danos que a saída da estatal deverá causar ao Estado.