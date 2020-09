Carroceiro morto na região norte e adolescente no leste de Mossoró

O município de Mossoró registrou neste domingo, dia 30, duas ocorrências de homicídio, uma na região Norte e outra no leste da cidade. As vítimas são Ítalo Azevedo de Souza, conhecido por Periquito, de 28 anos, e Jonathas Felipe da Silva Lopes, o Burrinho, de 19 anos.

Segundo o site O Câmera, Periquito participou de uma festa privada na noite de sábado para domingo no assentamento terra prometida. Criminosos teriam invadido o local e efetuado disparos. Todos correram. Na manhã do dia seguinte, o corpo de Ítalo foi encontrado.

A informação colhida pela Polícia no local é que Periquito não tinha envolvimento com crimes. Trabalhava de carroceiro, vivia do seu suor. O corpo dele foi oficialmente identificado no Instituto Técnico-científico de Perícia, que também apontou a causa da morte: tiro na perna.

Já durante a noite do domingo, por volta das 20 horas, atiradores num Ônix branco executaram com tiro de doze Jonathas Felipe da Silva Lopes, o Burrinho, de 19 anos, quando este chegava em casa numa motocicleta emprestada, no bairro Dom Jaime Câmara.

O corpo de Burrinho foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró, e assim com o caso do carroceiro, que havia sido morto durante a madrugada, este caso também será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.