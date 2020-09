Receita paga restituições do 4º lote do Imposta de Renda nesta segunda-feira, 31

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (31) as restituições do 4º lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, relativo a 2019.

Ao todo, serão pagos R$ 5,7 bilhões para mais de 4,47 milhões de contribuintes.

As consultas podem ser feitas:

na página da Receita na internet;

pelo telefone 146;



no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Entre os contemplados neste lote estão contribuintes com prioridade legal, no valor de R$ 248 milhões, idosos acima de 80 anos (6.633); contribuintes entre 60 e 79 anos (36.155); contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (4.308); contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (17.787).

Este é o penúltimo lote regulares de restituições do ano. De acordo com o calendário da Receita, o 5º e último lote será pago no dia 30 de setembro.

MALHA FINA

Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o "extrato" do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.