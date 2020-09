Motociclista de 53 anos morre ao colidir em caminhão, em Serra do Mel

Um motociclista morreu depois de bater em um caminhão pipa, por volta das 9h desta segunda-feira (31), na RN-011, no município de Serra do Mel.

A vítima foi identificada como Eudes Fernandes, de 53 anos. Segundo familiares, ele era morador da cidade de Mossoró e estava em Serra do Mel visitando familiares.

Logo após o acidente, o motorista do caminhão ainda tentou socorrer o motociclista, mas ele morreu ainda no local.

O caminhoneiro informou à polícia que ele estava na mão certa e dentro dos limites de velocidade quando o condutor da moto vinha pilotando em zigue-zague, perdeu o controle e bateu na parte lateral do caminhão. Ainda de acordo com o motorista, no momento do acidente ele estava sem o capacete.

Peritos do Itep de Mossoró estiveram no local para fazer a remoção do corpo. O delegado Leonardo Germano, da Polícia Civil, disse que o local do acidente também será periciado, para determinar as circunstâncias do acidente.