Estudante é executado a tiros quando ia para casa de amigo em Mossoró

Várias chamadas foram registradas na Polícia Militar para ocorrências de tiros nas regiões Norte e Leste da cidade de Mossoró durante a noite desta segunda-feira, 31. Seriam as ações de facções que estão em guerra nestas duas regiões pelo controle do tráfico de drogas.

No bairro Santo Antônio, o estudante Lucas Moisés Marrocos do Vale, de 17 anos, estava indo de sua casa, que fica perto do SENAI, para a casa de amigos, na Rua Pedro Velho, quando foi baleado pelo menos 6 vezes e morreu no local. Os assassinos fugiram num veículo escuro.

Havia um outro garoto com a vítima no momento do ataque, que não se sabe o seu paradeiro. Durante as diligências dos policiais militares no bairro, eles receberam informações que um garoto de 16 anos havia dado entrada no UPA do Santo Antônio baleado.

Este garoto (nome resguardado) foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Não se tem informações concretas se era o garoto que estava com Lucas Marrocos ou se é outro caso de ataque. É caso para ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.

Na região leste da cidade, a Polícia Militar confirmou que recebeu chamados, mas que não se confirmaram os fatos. Nesta região já ocorreram vários homicídios nas últimas semanas e quase todos tiveram relação, de uma forma ou de outra, com a disputa pelo tráfico.

Inclusive circula áudios nos grupos de Whatsapp orientando os motoqueiros a tirarem o capacete ao entrarem no bairro e os motoristas a baixar o vidro e acender as luzes internas dos carros ao entrarem no bairro. Alguns moradores já abandonaram casas no Conjunto Odete Rosado, que fica nesta mesma região, devido à violência.

AS FACÇÕES

Duas facções atormentam o Rio Grande do Norte. O PCC surgiu em São Paulo mais ou menos em 2003. Cresceu nos presídios e chegou a todas as regiões do País. Já a facção rival no Rio Grande do Norte surgiu em 2013, nos presídios do Estado.

Com os presos entrando no sistema e não tendo destino depois, foi fácil estas duas facções conseguirem adeptos dentro e fora do sistema prisional. São extremamente violentos e seguem regras rígidas de controle dos membros. São alimentados pelo tráfico.

Nesta segunda-feira, a Polícia Federal realizou uma grande operação em todo o Brasil contra o núcleo financeiro do PCC, dentro e fora dos presídios. Vários mandatos foram cumpridos em Mossoró. Em 19 estados, foram cumpridos 422 mandados de prisão, 201 de busca e apreensão e a Justiça confiscou 252 milhões da facção criminosa.