Nesta quarta-feira (2) a Polícia Militar registrou a ocorrência de um duplo homicídio, na Vila Brasília, localizada no município de Serra do Mel.

As vítimas foram identificadas como Josivan Lopes de Moura e Evandro Lopes de Oliveira, de 23 anos. Os dois foram mortos a tiros em uma casa de drinks da localidade.

De acordo com informações do Comandante do Destacamento da Polícia Militar em Serra do Mel, Sargento Valdemir, a dupla e mais uma terceira pessoa, identificada apenas como Felipe, bebiam no local quando foram surpreendido pelos criminosos.

Testemunhas informaram à PM que Felipe foi levado pelos suspeitos, que chegaram ao local em um carro. A PM ainda não tem informações sobre o paradeiro do homem sequestrado.

As duas vítimas fatais já tinha passagem pela polícia, Josivan Moura, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Evandro Lopes, acusado de ter participado de uma homicídio na cidade.

Os corpos dos dois foram removidos para a sede do Itep, em Mossoró. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios.