Homem suspeito de estuprar criança de 6 anos é preso em Ipueira

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma criança de 6 anos no município de Ipueira, região Seridó potiguar. O suspeito, que era amigo da família, está preso. De acordo com a Polícia Civil, o laudo do Itep confirmou que a criança foi vítima de abuso.

A Polícia Civil deve concluir o inquérito em 10 dias, a partir da data da prisão. O crime e a prisão aconteceram na terça-feira (1º), mas o caso só foi confirmado nesta quinta (3).

A denúncia partiu do Conselho Tutelar do município, que procurou a Delegacia de Polícia Civil de Caicó para registrar o ocorrido.

O delegado responsável solicitou à Polícia Militar que o homem fosse preso e conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante por existirem indícios do crime. O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Estadual do Seridó, o Pereirão, em Caicó onde aguarda uma decisão da justiça.