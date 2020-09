Psol cogita lançar Ronaldo Garcia para disputar a prefeitura de Mossoró

Na tarde deste sábado 05/09, a plenária municipal do PSOL Mossoró discutiu sobre a apresentação de nomes para a chapa majoritária na disputa eleitoral pela Prefeitura de Mossoró-RN nas eleições de novembro próximo.

Entre os nomes citados para discussão na Convenção Municipal, estão os professores Ronaldo Garcia e Thales Augusto e a professora aposentada da UERN Telma Gurgel.

E enquanto pré-candidatos à vice-prefeitura, foram mencionados os nomes de Yasmin Dias e Lúcia Garcia.

Dentre os nomes apoiados pelos filiados, existe certa resistência por parte das pré-candidaturas mencionadas.

Parcela substancial da base apoia a candidatura de Ronaldo Garcia e Yasmin Dias, que se disponibilizaram abertamente em uma chapa e irão se apresentar na Convenção Muicipal dia 12 como pré-candidatos(as) à Prefeitura de Mossoró.

Os demais nomes foram apresentados por outros filiados e filiadas, porém o consentimento de tais nomes no interior do partido é questionada pelas próprias pessoas nomeadas.



A convenção municipal, que ocorrerá no próximo sábado 12/09, no espaço cultural Viola Lilás, decidirá sobre a possível nominata, que pode ingressar no pleito à Prefeitura de Mossoró.