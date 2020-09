Ação Solidária da LBV, chega a Associação dos Deficientes Visuais do RN

Diante da pandemia, o trabalho diário da LBV está suspenso para a não aglomeração, contudo as ações emergenciais estão a todo vapor, por meio da Campanha LBV - SOS Calamidades, vem socorrendo as populações mais vulneráveis, com cestas verdes e de alimentos, kit de limpeza e higiene, e também, beneficiando Instituições parceiras através da Rede Sociedade Solidária.

A atuação pioneira da Legião da Boa Vontade – LBV, no combate à fome e a miséria ao longo das suas sete décadas, tem sido intensificada neste período de pandemia, visando amenizar os impactos gerados pela Covid -19. Em 1º de setembro, a Instituição celebrou seus 43 anos de serviços prestados às famílias em vulnerabilidade social oriundas da capital e sertão do Estado.



Diante da pandemia, o trabalho diário da LBV está suspenso para a não aglomeração, contudo as ações emergenciais estão a todo vapor, por meio da Campanha LBV - SOS Calamidades, vem socorrendo as populações mais vulneráveis, com cestas verdes e de alimentos, kit de limpeza e higiene, e também, beneficiando Instituições parceiras através da Rede Sociedade Solidária.

Nesta última sexta-feira, 4 de setembro, a LBV esteve na Associação dos Deficientes Visuais – ADEVIRN, assistindo 70 famílias com entrega de cestas de alimentos composta de arroz; feijão; óleo de soja; açúcar; macarrão; farinha de mandioca; fubá; extrato de tomate e sal, além de uma cesta verde com variedades de frutas. Ainda, foi entregue também, um kit de limpeza, com sabão; água sanitária; desinfetante; detergente e limpador multiuso.

A presidente Lúcia Maria da Silva, agradece a Legião da Boa Vontade, pelo apoio e parceria no acolhimento das famílias Adevirn. “Nossa gratidão a LBV, por lembrar e acolher a Adevirn, nesse momento tão difícil”.

Com quatro filhos, o deficiente visual, Francisco Canindé da Silva, 55 anos, falou que a ajuda da LBV, chegou na hora certa. “Nossa despensa estava vazia, a cesta de alimentos, o kit de higiene e a cesta verde com abacaxi e melão, vai ajudar a oferecer uma alimentação com qualidade aos meus filhos. Só tenho que agradecer a todos, e que Deus cuide de cada um, que ajudou”, disse.

A professora Joelma Soares, conta que permanece em isolamento social por conviver com pessoas idosas em sua casa, sem poder exercer a profissão, tem contado com apoio de pessoas solidárias. “Quero agradecer a cesta, pelos produtos de limpeza e em especial as cestas de frutas, uma alimentação saudável que se faz necessário para nossas vidas. A palavra que se resume tudo isso, é gratidão”, afirmou.

Neste momento, sua Boa Vontade é o caminho para que mais pessoas se previnam desse vírus e tenham condições de o enfrentarem com força e saúde.

Por isso, a Solidariedade não pode parar, a LBV solicita a todos que continuem ajudando, para que mais famílias sejam amparadas com a sua generosidade, e possam enfrentar esse momento desafiador.

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Natal/RN, está localizado na Rua dos Caicós, 2148 – Dix Sept Rosado. Faça a sua doação, acessando o site www.lbv.org, ou pelo telefone: (84) 3613.1655.