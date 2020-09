Cartão de Todos oportuniza emprego e renda em plena pandemia, em Mossoró-RN

“Fiquei muito gratificada, feliz, pois sou consciente que já tenho mais de 50 anos. Fui muito bem recebida e graças a Deus estou fazendo meu trabalho, me esforçando muito para conseguir atender todos bem e atingir as nossas metas”, diz Rejane Maria, que reside na região Norte da cidade de Mossoró-RN.

Encontrar um bom emprego não é tarefa fácil. A grande parte da população brasileira sabe bem o que é isto. E durante da pandemia do novo coronavirus, passou a ser tarefa quase que impossível. A economia encolheu, o comércio demitiu e o desemprego cresceu.



O cenário mais preocupante é para quem tem mais de 50 anos. Apesar das marcas no rosto, que significar muitas das vezes experiência, os jovens levam sempre vantagem na seleção para vagas de empregos. Mas tem que abra oportunidades para os mais experientes.

O Cartão de Todos em Mossoró inverteu a ordem do mercado de empregos. O gerente Nelson Nascimento entende que é importante abrir oportunidades para os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, mas que também é fundamental mesclar com os mais experientes.

A dona de casa Rejane Marai da Silva, residente na zona norte da cidade, quando ficou sabendo através de uma amiga que o Cartão de Todos poderia lhe contratar, procurou a sede da Praça Bento Praxedes, no centro da cidade de Mossoró-RN. Foi contratada.

“Fiquei muito gratificada, feliz, pois sou consciente que já tenho mais de 50 anos. Fui muito bem recebida e graças a Deus estou fazendo meu trabalho, me esforçando muito para conseguir atender todos bem e atingir as nossas metas”, diz Rejane Maria.

Rejane Maria diz que o produto que vende (Cartão de Todos) é muito bom. “É, na verdade, uma grande oportunidade para o cidadão ter acesso a serviço de saúde de qualidade por um preço muito legal. A mensalidade do Cartão de Todos é apenas R$ 23,10”, acrescenta.

Rejane adianta que o portador do Cartão de Todos pode fazer consultas com clinico geral pagando só R$ 20,00 e no caso de precisar de um especialista, vai pagar só R$ 28 reais. “É tão bom que as vezes as pessoas desconfiam, mas eu cito exemplo e dá tudo certo”, revela.

Com o Cartão de Todos, é possível ter acesso a serviços de oftalmologia e exames de laboratório e de imagem com descontos de até 50%. “As pessoas que fazem o Cartão de Todos procuram para elogiar o serviço bom por um valor acessível. Isto é muito gratificante”, finaliza.

O gerente do Cartão de Todos, em Mossoró, Nelson Nascimento, disse que a instituição também se sente honrada em ofertar oportunidades e, no caso da servidora Rejane Maria é um exemplo de que não se deve desistir ou desanimar para alcançar seus objetivos.