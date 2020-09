Jovem é raptado de casa no Alto de São Manoel e morto na Favela do Fio

A Polícia Militar encontrou o corpo de um rapaz de 18 anos, dentro de um matagal na Favela do Fio, região do Abolição IV, no final da manhã desta segunda-feira (7).

A vítima foi identificada como Alan Bruno Menino Araújo de 18 anos. Segundo informações colhidas pela PM, o rapaz havia sido raptado de casa, no Alto de São Manoel, no mesmo dia.

Após conseguir localizar o endereço do rapaz, os policiais foram até o local, mas ninguém quis falar sobre o caso. Entanto, os policiais descobriram que, pelo menos, 4 homens estão envolvidos no rapto de Alan Bruno.

O corpo do jovem foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, onde será necropsiado. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.