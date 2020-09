Campanha Setembro Vermelho alerta para os cuidados com o coração

No mês de setembro, a saúde ressalta a importância de cuidarmos do coração. A campanha setembro vermelho pretende diminuir consideravelmente o número de casos de infartos, derrames e outras complicações cardiovasculares, que ainda são uma das maiores causas de mortes no mundo.

Cuidados como uma alimentação equilibrada; check-up anualmente; prática de esportes; manter o peso ideal; ficar longe do cigarro e outras toxinas fazem com que o indivíduo mantenha o coração saudável.

De acordo com o cirurgião cardíaco do Hapvida, Dr. Renato Max é importante medir a pressão arterial com frequência e checar se ela está acima de 12 por 8. A hipertensão arterial aumenta o risco de derrame, infarto, insuficiência cardíaca.

“O coração é o músculo mais importante do corpo. A cada batida ele fornece alimento e oxigênio às células. Um coração saudável é a chave para um corpo saudável, e seu coração precisa de exercícios para mantê-lo em forma. Caminhar é um dos melhores modos de manter-se em forma”, explica o cirurgião.

Segundo o especialista, 30 minutos de caminhada por dia ajuda a prevenir ataques e problemas do coração; controla a pressão arterial; reduz os níveis de colesterol; tonifica os músculos e fortalece os ossos; aumentar os níveis de energia; melhorar o sono; aumentar o bem estar físico e mental.