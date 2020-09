O vereador Genilson Alves fez pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró, lembrando que a prefeita Rosalba Ciarlini, quando era governadora, nada fez para urbanizar o rio Apodi-Mossoró ou atrair investimentos para turismo religioso.

Em sua fala, Genilson disse que então governadora poderia ter destinado investimentos para despoluir o rio e construir uma estrutura de atração turística ao longo do trecho que corta a cidade, deixando a cidade mais agradável. “Mas ela nada fez”, reclama.

Ainda conforme o vereador, “a nossa cidade possui um grande potencial turístico a ser explorado, pois a sua localização privilegiada próximo à Costa Branca e entre duas capitais (Fortaleza e Natal) pode atrair o turismo nacional e internacional”, escreveu.

Outro ponto abordado pelo legislador, é sobre a questão do turismo religioso. No caso, a padroeira de Mossoró, Santa Luzia, está entre os 5 santos da Igreja Católica que mais atrai devotos no mundo. As procissões em Mossoró atraem centenas milhares de fies.

No caso, a ideia para fortalecer setor, era construir o Santuário de Santa Luzia, em Mossoró, como foi projetado na gestão de Francisco José Junior em parceria com a Igreja Católica, mas que este projeto foi deixado de lado por interesses eleitoreiros.

Para o vereador, o município de Mossoró perdeu, ao longo dos anos que recebeu grandes quantidades de dinheiro a título de royalties da Petrobras, a oportunidade de criar mecanismo de geração de emprego e renda, mesmo após a Petrobras ir embora.

Genilson Alves lembra que as cidades que apostaram no turismo religioso, como Juazeiro do Norte, no Ceará, e até mesmo Santa Cruz, no RN, estão em pleno desenvolvimento. Para o legislador, o próximo gestor de Mossoró precisa projetar a cidade para o futuro e não tolher o futuro da cidade com picuinhas pequenas por interesses eleitoreiros.