Operação Independência da PRF termina sem registro de óbitos no RN

A Polícia Rodoviária Federal encerrou, à meia-noite desta segunda-feira (07), a Operação Independência 2020. Durante o período, a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais contou com o incremento de 30% no efetivo.

Policiais que trabalham administrativamente foram remanejados para compor equipes operacionais, aumentando, assim, a percepção de segurança de quem transitava pelas vias federais.

FISCALIZAÇÃO

Durante a operação, foram fiscalizados 4.154 veículos e 4.494 pessoas. 523 motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, dos quais 48 foram autuados. Também foram registradas autuações por infrações diversas, sendo 148 só por ultrapassagens proibidas.

23 pessoas foram presas, sendo seis por embriaguez ao volante, seis por outros crimes de trânsito, uma por porte ilegal de arma de fogo e 10 por outros crimes.

No tocante a falta do uso do cinto de segurança, 61 autuações foram lavradas, sendo a maioria motivada pelo não uso do cinto pelo passageiro.

Outros 13 motoristas foram notificados por transportar crianças até sete anos e meio de idade, sem os dispositivos adequado de segurança. 50 motociclistas também foram autuados pelo não uso do capacete de segurança.

ACIDENTES

Na Operação Independência deste ano, foram registrados 16 acidentes, sendo seis graves, 18 feridos e nenhuma morte. “O mais importante é que não houve registro de morte nos acidentes de trânsito, ocorridos nas rodovias federais do Rio Grande do Norte”, diz a PRF.

“Encerra-se mais uma Operação Independência, com a PRF contribuindo para uma entrega importante à sociedade. Com o reforço do policiamento e da fiscalização, chega-se ao final da operação da Polícia Rodoviária Federal no Brasil, sem registro de morte em acidentes de trânsito, nas rodovias federais que cortam o Estado do Rio Grande do Norte”.