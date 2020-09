Rosalba se lança como pré-candidata falando da gestão de Silveira

A atual prefeita de Mossoró baseou toda sua administração na gestão do prefeito anterior e segue fazendo o mesmo no lançamento de sua pré-candidatura a reeleição. Diz que assumiu a cidade em um momento de grande crise e que conseguiu colocar quase tudo em ordem. “Sou, sim pré-candidata a fazer o melhor mandato da minha vida!!”, diz em postagem no Facebook.