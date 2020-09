Idoso diz que ateou fogo em vegetação no RN porque “deu vontade”

Um homem de 62 anos, identificado como Antônio Batista, mais conhecido por “Cafifita”, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (8) após atear fogo em uma área de vegetação às margens da BR-226, no município de Janduís.

Questionado pela Polícia Militar sobre o motivo de ter iniciado o fogo, ele disse que o fez porque “deu vontade”. Ele foi encaminhado a delegacia e em seguida ao sistema prisional.

Segundo informações da PM do município de Janduís, por volta de 13h30 a Secretaria de Meio Ambiente informou sobre um incêndio intencional de grandes proporções às margens da rodovia.

“A gente orientou que eles levassem logo um carro pipa pra lá e também uma retroescavadeira para fazer uma barricada e impedir o fogo de avançar”, contou ao G1 o comandante do destacamento local, Sargento Valdir.

A PM esteve no local e testemunhas contaram que tinham visto a pessoa responsável pelo incêndio. Os agentes conseguiram localizar o suspeito ainda perto do local e ele confessou o crime.

“A gente perguntou por que ele fez isso e ele respondeu: 'deu vontade de tocar fogo'”, contou Sargento Valdir.

O fogo atingiu um trecho que fica no km 309, entre os municípios de Janduís e Campo Grande. A equipe do município demorou mais de 1 hora para conter as chamas.

De acordo com a Polícia, o fogo foi considerado de grandes proporções e chegou perto de atingir o prédio da Cooperativa de Leite do município.

O suspeito foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Caraúbas e foi autuado em flagrante "por causar incêndio expondo a perigo de vida ou patrimônio". Ele foi encaminhado ao Presídio de Caraúbas onde ficará à disposição da justiça.