A reportagem do MOSSORÓ HOJE conversou, nesta quarta-feira (9) com a Pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), a Professora Débora Façanha, sobre a denúncia de plágio na tese de Doutorado do reitor pro tempore do IFRN Josué de Oliveira Moreira.

A tese foi defendida na Universidade em 12 de novembro de 2018 e, de acordo com a denúncia recebida pelo MOSSORÓ HOJE, teria, pelo menos, 23 páginas retiradas de outros trabalhos acadêmicos sem as devidas referências.

A Professora Débora Façanha explicou que a Ufersa não pode se manifestar sobre o assunto porque a denúncia ainda não chegou até a instituição de maneira oficial.

“Nós ficamos sabendo sobre essa suspeita, mas apenas através do que saiu na mídia. Essa denúncia ainda não foi feita em nenhum canal oficial da universidade, como a ouvidoria”, explica.

A Pró-reitora disse que a instituição leva muito a sério esse tipo de denúncia, desde que ela seja formalizada, para que seja possível abrir um procedimento e, assim, averiguar a veracidade dos fatos.

Explicou, inclusive, que já houve outra denúncia neste sentido, em outro momento e com outro trabalho, mas que chegou ao conhecimento da Ufersa por meio da ouvidoria.