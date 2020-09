Nenhum óbito por Covid-19 foi registrado nas últimas 24h no RN

Os dados da pandemia da Covid-19 nesta quarta-feira (09) apontam que três regiões estão com a taxa de transmissibilidade acima de 1. Na região do Alto Oeste a transmissibilidade é a mais alta com 1,25. No Seridó, a taxa é de 1,09 e na Região Metropolitana de Natal, de 1,07.

"Estas três regiões puxam para cima a taxa geral de transmissibilidade que hoje é de 1,02 na média estadual", afirmou a coordenadora e articuladora das redes de atenção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Samara Dantas.

Samara Dantas também informou o quantitativo de ocorrências. Os casos confirmados, na manhã de hoje somam 64.135, casos suspeitos 27.729 e descartados 121.328.

Em relação aos óbitos decorrentes da Covid-19, foram registrados 2.296 (não houve óbito nas últimas 24h) e há 250 óbitos em investigação.

"De forma geral verificamos tendência de queda de novos casos e redução de mortalidade. Mas ainda há permanência de confirmação de novos casos. Por isso alertamos a população, instituições e municípios para continuar observando os protocolos e medidas de segurança como o distanciamento social, uso de máscara, evitar aglomerações e buscar serviço de saúde em caso de sintomas", pontuou Samara Dantas.

Ainda de acordo com os dados consolidados pela Sesap, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública é de 48% - a mesma de ontem. Este índice já foi de 38%. Estão internadas nas redes privada e pública, entre casos suspeitos e confirmados, 232 pessoas.

A ocupação de leitos por região é a seguinte: Metropolitana de Natal - 47%, João Câmara - 33%, Mossoró - 50%, Pau dos Ferros - 30%, Seridó - 65%, São Paulo de Potengi e Santa Cruz - 18%, Santo Antônio - 0% de ocupação.