Pré-candidato a prefeito sugere integração entre transportes em Natal. Estudioso de políticas públicas bem-sucedidas na área de mobilidade ao redor do mundo, Jean Paul Prates, sugere ônibus elétricos e integração com táxi, trem e Uber para criar passe livre em Natal. Para ele, os meios de transporte precisam estar conectados, vinculados ao mesmo sistema e acessíveis pelo mesmo cartão de embarque.

Com quase 900 mil habitantes e uma demanda por transporte que só cresce, fruto da expansão da cidade nos últimos anos e do fato de estar no epicentro de uma região metropolitana, Natal tem hoje um sistema de mobilidade urbana obsoleto e totalmente desintegrado.

Cada um por si, alternativos, ônibus, carros de aplicativo, trens e táxis não interagem – o que torna o deslocamento dos natalenses difícil e caro, além de pouco acessível para quem mora na periferia e precisa chegar no centro da cidade para estudar, trabalhar ou fazer compras.

Sem essa integração, quem depende de ônibus, por exemplo, precisa muitas vezes andar por diversas quadras para pegar o coletivo na ida e na volta do trabalho.

E mais: dependendo da região onde o usuário mora, uma linha não é suficiente para chegar ao destino, o que demanda baldeação. Nesse meio tempo, são pagas duas ou mais tarifas. Tudo isso em ônibus lotados e sucateados.

Na avaliação do senador Jean Paul Prates, pré-candidato do PT à Prefeitura do Natal nas eleições deste ano, caso houvesse uma maior integração de todos esses braços do sistema de transporte na capital potiguar, o usuário teria mais conforto no deslocamento, chegaria mais rápido ao destino e pagaria uma tarifa muito mais barata.

Estudioso de políticas públicas bem-sucedidas na área de mobilidade ao redor do mundo, Jean Paul Prates sugere para Natal uma integração total do transporte.

Para ele, ônibus, táxis, carros de aplicativo, trens e alternativos precisam estar conectados, vinculados ao mesmo sistema e acessíveis pelo mesmo cartão de embarque.

A proposta do pré-candidato é que o usuário possa usar o mesmo cartão de passagem para viajar em qualquer plataforma, do Uber ao trem.

Com essa integração, o usuário pode chegar muito mais rapidamente ao destino, já que terá à disposição todo o sistema de transporte, e não só os ônibus, debitando as tarifas de uma mesma conta.

“O sistema de transporte de Natal tem de ser integrado, de forma que o cidadão não tenha dificuldade para chegar em casa ou ir para o trabalho. Temos, enquanto poder público, de dar as melhores condições de transporte. Tudo isso tem que ser integrado”, afirma Jean Paul ao Agora RN, destacando que já existe tecnologia pronta para isso, aguardando só implantação.