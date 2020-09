Jorge do Rosário anuncia apoio ao projeto de reeleição de Rosalba

Na corrida pela Prefeitura de Mossoró, o PL levou Jorge do Rosário para o palanque de Rosalba Ciarlini, do PP. Rosário será candidato a vice-prefeito no projeto de reeleição de Rosalba.

Ontem, em nota assinada pelo presidente João Maia, o PL diz que teve diálogo produtivo com o PP e que estava anunciando apoio ao projeto de reeleição da prefeita Rosalba. No caso, vai indicar o nome de Jorge do Rosário para candidato a vice-prefeito.

A convenção do PL será em sua sede no Grande Alto São Manoel, às 11 horas desta sexta-feira, 11. Ocasião serão apresentados todos os candidatos a vereador pela sigla e anunciado oficialmente a decisão do partido e apoiar o PP.

Já a convenção do PP será às 15 horas, na Escola de Artes de Mossoró, também nesta sexta-feira, 11 (Em respeito as normas sanitárias vigentes, o público presente será limitado, algo em torno de 200 pessoas). O PL e demais partidos aliados foram convidados.

A prefeita Rosalba Ciarlini assumiu o governo em 2017, deixando afundar serviços essenciais como saúde, segurança, educação, manutenção de ruas, praças e as estradas de acesso a zona rural, entre dezenas de outros problemas graves.

Para estes problemas (salários, cirurgias, por exemplo), ela começou a campanha culpando a gestão passada de Francisco José Silveira Junior e que agora, que está tudo nos trilhos, promete fazer uma gestão em benefício do povo mossoroense.

ADVERSÁRIOS

A prefeita Rosalba Ciarlini vai à campanha de reeleição, disputando votos dos mossoroense com Isolda Dantas, do PT; Allyson Bezerra, do Solidariedade; Claudia Regina, do DEM; Bianca Negreiros, do Podemos; Angela Schneider, do PRT; e Irmã Ceição, do PTB; Gutemberg Dias, do PC do B; e o nome que o PSOL ainda não definiu. Até novembro, pode ocorrer de alguns nomes desistirem da campanha e anunciar apoio a outros.