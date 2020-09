Jovem diz que vai sair do mundo do crime e é executado em Mossoró

João Lucas, que havia postado há pouco tempo que estava saindo do mundo do crime, foi morto a tiros na Avenida São Jerônimo, do Parque das Rosas, que fica ao lado do Santa Delmira, em Mossoró

Mais um assassinato na região Oeste da cidade de Mossoró. O jovem João Lucas Freire de Melo, de 19 anos, foi morto a tiros no meio da Avenida São Jerônimo, da região do Parque das Rosas, ao lado do Santa Delmira, no início da noite deste segunda-feira, 14.

Ontem, foi morto a tiros Jerônimo Soares de Lima, o Careca, de 39 anos, foi morto a tiros na mesma região no início da tarde de sábado, dia 12, com as mesmas características. Os policiais contaram no local que pode ter sido guerra de facção.

O caso de assassinato desta segunda-feira, no entanto, não tem relação com o ocorrido ontem. Ao menos é que afirma dois policiais militares que estiveram no local. Eles observam que os crimes acontecem por motivação muito banal.





Sobre a motivação do crime, tudo ainda é muito recente, mas existe indícios do que poderia ter ocorrido. A vítima havia postado em suas redes sociais (confira recorte acima) que estava deixando mundo do crime. E é de conhecimento de todos, que uma vez na facção, só sai morto.

Esta é uma das linhas de investigação dos agentes de Policia Civil da Divisão de Homicídios de Mossoró. O corpo da vítima foi removido para exames na sede do ITEP.