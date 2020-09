A melhor maneira de deixar sua casa mais inteligente

Há algum tempo ao abordar o tema “casa inteligente” muitos pensariam que isso seria algo pertencente a um futuro distante, visto apenas em desenhos ou filmes. Mas não! Hoje ter uma casa automatizada é mais simples do que se pode imaginar.

Para quem não está familiarizado com o assunto, a Smart Home ou Casa Inteligente, é a residência que possui um sistema de automação incorporado aos seus eletros e objetos facilitando o dia a dia de seus moradores. O sistema busca oferecer mais segurança, controle e monitoramento de tudo que acontece em sua casa de maneira remota.

Se o tema te interessa nós te ajudamos a saber por onde começar. Faça a melhor escolha.

Caso tenha condições de contratar uma empresa especializada ela fará todo o serviço para você. Caso não tenha, você mesmo pode iniciar o processo de transformação da sua casa na velocidade que seu bolso permitir.

O primeiro passo e mais importante é ter uma boa conexão com a internet, sem ela nada irá funcionar! Além de uma boa internet será necessário um bom roteador que consiga fazer a cobertura do sinal para toda a residência. Outra dica de ouro é posicionar o roteador nas regiões centrais da casa, assim todos os cômodos receberão o sinal wifi.

O segundo passo é definir o nível de automação que você desejar obter. Inicialmente ele será feito controlando dispositivos isolados como os de conexão wifi e bluetooth. O controle pode ser feito através de um aparelho celular. Com esse dispositivo será possível controlar lâmpadas, cortinas, tvs, ar condicionados e rádios. Para isso será necessário uma central que irá gerenciar todos esses itens em um ou mais cômodos da residência. Com isso nós temos o terceiro passo.

HUB, para comandar todos os dispositivos será preciso obter esse aparelho. O Hub terá a função de um controle remoto universal. Ele enviará os comandos para todos os outros objetos conectados a ele. Os Hubs farão a comunicação entre os aparelhos sem conexão com a internet e a rede wifi da sua casa. Dica de ouro, antes de adquirir o HUB verifique sua compatibilidade com os alto falantes inteligentes pois alguns possuem funções mais restritas que outros. Os que tem mais tempo no mercado costumam ser melhores.

O quarto passo será adquirir os dispositivos compatíveis. Eles podem ser encontrados facilmente em sites de vendas online. Lembrando que será necessário verificar a compatibilidade dos Hubs com os aparelhos da sua casa. Lâmpadas e aparelhos de TV e som costumam ser compatíveis com modelos infravermelho e wifi, enquanto ventiladores, persianas e portões automáticos com modelos de radiofrequência.

Se os produtos escolhidos necessitam apenas de conexão Wifi ai basta ser compatível com o alto falante inteligente que foi instalado em sua casa.

O quinto passo é o posicionamento dos Hubs nos ambientes, infravermelhos não funcionam muito bem a longas distancias, nem diante de obstáculos físicos. Logo, esses aparelhos que necessitam de infravermelho precisarão ter hubs próximos a eles.

Já os de radiofrequência e wifi poderão ficar mais distantes. É mais fácil e melhor começar por um ambiente e depois ampliar para os demais cômodos.