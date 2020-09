Transmissibilidade segue acima de 1 no Oeste, Alto Oeste e Seridó

De acordo com os dados atualizados da Covid-19 no RN, o taxa geral no Estado é de 0,87; Os dados epidemiológicos apontam para 65.647 casos confirmados da doença no Estado. Os suspeitos chegam a 30.054, enquanto 127.108 foram descartados. A Covid-19 já causou a morte de 2.324 potiguares (2 nas últimas 24 horas) e 282 óbitos estão em investigação.