"A população precisa de respeito e dignidade", diz João Paulo Borja

A convenção da oposição em Areia Branca homologou a candidatura do empresário Toninho Souza (PSB) para a Prefeitura. A chapa tem como vice João Paulo Borja (PV). A aliança é formada pelos partidos PSB, PV, PCdoB, PT e Avante.

Toninho Souza enfatizou que quer uma cidade com oportunidades iguais, de valorização dos servidores públicos. "Nosso projeto foi feito com base na responsabilidade e na justiça. Fazemos política com transparência e justiça e iremos mostrar que é possível fazer diferente”, explanou.

No discurso, João Paulo relembrou do sofrimento dos moradores das comunidades rurais que necessitam de assistência e não têm.

"A população precisa de respeito e dignidade. Há um sofrimento generalizado com a ausência dos serviços públicos. Vou honrar todo compromisso que assumir e ser um vice-prefeito de fato e de direito", destacou.

Também compareceram à convenção o presidente do PSB/RN, o deputado federal Rafael Motta, o deputado estadual Souza (PSB), além de lideranças locais, como Lidiane Garcia, ex-prefeita de Areia Branca.

A Convenção aconteceu na casa do comerciante, na Praia de Upanema. Houve transmissão ao vivo no canal do YouTube - PSB Areia Branca.

Toninho Souza e João Paulo Borja vão concorrer com a atual prefeita e candidata a reeleição, Iraneide Rebouças, e seu candidato a vice, Bruno Filho.

AGLOMERAÇÕES

Durante as convenções, houve aglomerações dos dois lado, desrespeitando as recomendações do Ministério Público Eleitoral com medida para evitar a proliferação do coronavírus.

No entrando, a chapa Iraneide e Bruno, cumpriu com as determinações dentro do ambiente fechado, com acesso controlado de pessoas durante a convenção para homologação da chapa. Houve tumulto apenas nas ruas, porém isto, de acordo com o promotor eleitoral, não é responsabilidade dos candidatos.

Já no caso de Toninho e João Paulo, houve aglomeração nos dois locais, tanto na convenção fechada, que contou com grande número de pessoas, quanto nas ruas.