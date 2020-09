Veja o real motivo que barrou candidatura de Bianca Negreiros

A história da desistência da empresária Bianca Negreiros, de sair candidata a prefeita de Mossoró, não foi exatamente como contada até agora.

Na realidade, o nome dela não foi oficializado como candidata a prefeita por falta de Certidão Negativa junto a Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

Esta Certidão Negativa não foi emitida somente pelo fato dela ter respondido processo, há 20 anos, junto à Receita Federal do Brasil. É algo bem mais grave do que foi relatado por ela.

O primeiro passo para descobrir a realidade dos fatos é saber o nome que Bianca Negreiros usou no passado: Bianca Fernandes de Negreiros Lobato.

Quando pesquisado este nome, que era usado por ela no passado, época que foi casada com o irmão de Sérgio Luiz Lobato, aparece o motivo de negativa de certidão.

Bianca e Sérgio Lobato foram condenados no art. 171, parágrafo 3, do Código Penal Brasileiro, a 3 anos e 4 meses de prisão, além de 214 dias multa, pela Justiça Federal.

E esta sentença não é do passado. É do presente, segundo diz o senador Styvenson Valentim. Ela teria transitado em julgado há pouco tempo e seria o real motivo da desistência de Bianca Negreiros de concorrer à Prefeitura de Mossoró.

A sentença condenatória contra Bianca Negreiros, por crime de estelionato qualificado, apareceram para o senador Styvenson Valentim (segundo ele) após a realização da convenção online que homologou seu nome.

Antes disto Styvenson Valentim disse que havia ouvido dela sobre a existência de um processo na Justiça Federal em função de questão de imposto de renda e não por estelionato qualificado.

Em função desta sentença, os advogados do Podemos, partido do senador Styvenson Valentim, conhecido por não tolerar corrupção, não conseguiram tirar a Certidão Negativa para efetivar a sua candidatura de Bianca Negreiros.

Na ocasião, Bianca Negreiros, segundo relata o senador Styvenson Valentim, alegou que queria desistir de sair candidata a prefeita de Mossoró. O senador falou que ela não explicou direito. Teria omitido a sentença criminal e quando percebeu que não teria a Certidão Negativa da Justiça Federal, falou que não queria mais.

Depois de um diálogo com a empresária, o senador Styvenson Valentin, como de praxe sempre faz, gravou uma transmissão ao vivo no Instagram falando que estava retirando as candidaturas de Bianca e da vice a Prefeitura de Mossoró.

Styvenson disse que estava muito triste, porque queria muito ter uma opção de um nome limpo para disputar a Prefeitura Municipal de Mossoró este ano.

Sobre Bianca Negreiros, ele disse nesta transmissão que se trata de uma pessoa boa, mas que teve problemas no passado, há 20 anos, e infelizmente isto constava no presente.

Confira o vídeo: https://www.instagram.com/tv/CFA7pIZpyU1/?utm_source=ig_web_copy_link

A empresária Bianca Negreiros ficou chateada com a fala do senador Styvenson Valentim. Ela não queria que ele tivesse falado sobre este processo do passado, pois, segundo ela, já foi pago. Ela está livre.

Os seguidores de Bianca Negreiros passaram a atacar o senador Styvenson nas redes sociais. Inclusive as pessoas filiadas ao Podemos em Mossoró. Não o perdoaram. O criticaram por ter exposto a empresária.

Nesta quarta-feira, 16, a empresária Bianca Negreiros gravou um vídeo, que foi enviado a redação do MOSSORÓ HOJE, relatando a versão dela dos fatos.

Ela voltou a dizer que teve um processo no passado e que havia sofrido muito para se livrar dele. Deixou a entender que havia sofrido uma grande injustiça.

Confira o vídeo: https://www.instagram.com/tv/CFPDpjEBS4X/?utm_source=ig_web_copy_link

Logo em seguida fizemos contato com o senador Styvenson Valentim, que também se sentiu injustiçado não com as declarações, mas com a ausência da verdade dos fatos, segundo ele.

O senador disse que a empresária deveria ter dito os reais motivos pelos quais não podia sair candidata a prefeita de Mossoró: falta de certidão negativa na Justiça Federal.