Um homem é morto e outro fica ferido próximo a UPA do Alto de São Manoel

A Polícia Militar confirmou a ocorrência de um homicídio, por volta das 17h20 desta sexta-feira (18), na Rua Bodoca, nas proximidades da UPA do Alto de São Manoel.

Segundo informações de populares, dois homens em uma motocicleta foram perseguidos por outros dois que estavam em uma traxx. Ao chegarem na rua Bodoca, o garupa da Traxx começou a atirar, acertando as vítimas, que perderam o controle da moto e caíram.

Os dois ainda tentaram fugir a pé, mas um deles não resistiu e caiu morto poucos metros depois. A vítima foi identificada como Rodrigo Vieira de Medeiros. Ele já tinha passagem pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.

A segunda vítima, mesmo baleada, conseguiu fugir do local. Ele foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia e ainda não foi identificado.

Os criminosos fugiram em seguida, com destino ignorado.

Os policiais militares fizeram o isolamento do local até a chegada do Itep para remoção do corpo. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios.