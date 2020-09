Quatro mortos e um baleado em três ataques a tiros na região de Mossoró-RN

Dois ataques aconteceram em Mossoró, sendo um no Planalto 13 de Maio, que deixou um baleado e outro morto, e o segundo ataque aconteceu no bairro Boa Vista, que deixou dois mortos (FOTO). O terceiro atentado foi na cidade de Assu

A Polícia registrou quatro mortes e um baleado em três ataques a tiros, ocorridos no final da tarde e noite desta sexta-feira, 18, nos municípios de Mossoró-RN e Assu-RN.

O primeiro ataque ocorreu por volta das 17h, perto da Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel, em Mossoró-RN. As duas vítimas estavam numa motocicleta.

O pedreiro Moisés Edson Fernandes do Nascimento, de 34 anos, mesmo baleado, conseguiu correr e pedir socorro na UPA. Rodrigo Vieira de Medeiros morreu no local.

Os dois estariam retornando o trabalho na motocicleta, quando teriam sido abordados na rua. Rodrigo Vieira estaria trabalhando de servente para Moisés Edson.

Os policiais acreditam que Rodrigo fosse o alvo dos atiradores, por ele ser ex-presidiário. Moisés, após primeiros cuidados na UPA, foi levado para o Hospital Tarcísio Maia.



O segundo ataque ocorreu no bairro Alto de São Francisco, na cidade de Assu. Teve como vítima Ricardo Josean Macedo, de 28 anos, que morava no lugar há pouco tempo.

O site Focoelho informou que a vítima estava em casa e os assassinos teriam chegado chamando por ele, quando chegou à porta, foi alvejado e morto.

O corpo de Ricardo Josean Macedo foi identificado pela mãe dele no início da manhã deste sábado. Ela contou que ele morava em Itajá e estava em Assu há pouco tempo.

O terceiro ataque, ocorrido de 21h no bairro Boa Vista, em Mossoró, também deixou duas vítimas: um casal. Antônio Lucas Medeiros de Melo, o Luquinha, de 24 anos, morreu no local.

A mulher dele, Ione Alves da Silva, foi socorrida pelo SAMU em estado muito grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas durante a madrugada deste sábado, não resistiu.

Luquinha é preso de justiça. Cumpre pena, usando tornozeleira eletrônica, por tráfico de drogas. Não se descarta a mulher dele ter sido alvo também dos atiradores.

Todos os corpos foram removidos para exames e identificação oficial na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Mossoró-RN.

Os dois casos de ataques realizados em Mossoró, que deixou três mortos e um baleado, serão investigados pela Divisão de Homicídios, que já tem centenas de outros casos para investigar.

Já o caso que restou com a morte de Ricardo Josean, em Assu, será investigado pela Policia Civil de Assu, com apoio da Polícia Militar do 1º BPM.