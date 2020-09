Mossoró: Central do Cidadão retoma atendimento para emissão de RG

O Governo do Rio Grande do Norte está ampliando a oferta de serviços presenciais, de forma gradual e responsável, nas Centrais do Cidadão, conforme preconiza o Plano de Ampliação da Jornada de Trabalho Presencial do Poder Executivo Estadual.

A partir desta segunda-feira (21), em algumas unidades serão retomados os atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Por enquanto, apenas os serviços previamente agendados são realizados nas Centrais do Cidadão, como medida de biossegurança da Covid-19, a fim de evitar aglomerações.

Em Mossoró a Central do Cidadão, localizada no Estação Shopping, retomou os atendimentos relacionados a emissão da Carteira de Identidade (RG). O funcionamento acontecerá das 8h às 14h.

O agendamento para emissão do RG é feito online, exclusivamente, por meio do site www.centraldocidadao.rn.gov.br. É necessário a criação de um cadastro, com e-mail e senha, além da apresentação do CPF do titular, não sendo possível realizar o agendamento para terceiros. O agendamento pelo site oferecerá atendimento no dia útil seguinte, com horário marcado.

Na cidade, os serviços do Detran relacionados a retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e registro de veículos já haviam sido retomados em agosto, no Terminal Rodoviário.

DEMAIS CIDADES

Para prestação dos serviços do Detran, os usuários poderão agendar atendimento nas Centrais do Cidadão localizadas em Assú, Currais Novos, Nova Cruz, Parelhas e São Paulo do Potengi. O horário de funcionamento será das 7h às 13h.

As unidades da Zona Norte de Natal (Shopping Estação), Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e João Câmara também foram reativadas para apoiar as atividades do Detran desde o dia 14 de setembro.

Em Assú e Currais Novos vão funcionar os serviços de registro e vistoria. Em Nova Cruz, Parelhas e São Paulo do Potengi, as unidades vão reabrir para o serviço de provão, inicialmente.

Já no dia 28 de setembro os serviços de habilitação e clínica serão ampliados para Assú, Currais Novos, Parelhas e São Paulo do Potengi, além de João Câmara.

Com relação aos atendimentos do Itep, as Centrais do Cidadão de Canguaretama, Nova Cruz e Pau dos Ferros (7h às 13h), retomaram a prestação do serviço, também, nesta segunda (21).

Em Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu, os atendimentos já haviam sido retomados em agosto.

A Central do Cidadão de Parnamirim também vai ampliar os serviços para apoio das atividades do Sine a partir do dia 22 de setembro (terça), mediante agendamento pelo telefone (84) 99112-1911.

Lá, o horário de funcionamento é das 8h às 14h. Para esse serviço, as unidades localizadas em Assú, Currais Novos, João Câmara, Mossoró (Rodoviária), Pau dos Ferros e Santa Cruz já tinham sido reativadas no primeiro semestre, a fim de atender aos usuários.





ATENDIMENTO

A Secretaria de Estado da Administração (Sead), que conduz o Programa das Centrais do Cidadão do Rio Grande do Norte, salienta, entretanto, que apenas serão realizados os atendimentos previamente agendados.

Ou seja, os usuários somente poderão acessar às unidades se apresentarem o documento comprobatório de agendamento do serviço.

Além disso, todos que adentrarem nas Centrais do Cidadão deverão respeitar às normas de segurança interna, realizar a devida higienização, evitar contato próximo, cumprindo o distanciamento social, e utilizar máscaras de proteção. O objetivo é evitar riscos de contaminação do coronavírus (Covid-19).

No site da Sead os usuários podem consultar uma lista atualizada sobre o funcionamento de todas as Centrais do Cidadão. É possível conferir quais serviços estão sendo oferecidos em quais unidades, o horário de funcionamento de cada uma e como marcar os atendimentos presenciais.





AGENDAMENTOS

Detran

Os usuários interessados em agendar quaisquer serviços do Detran (habilitação, clínica, registro, vistoria, provão) devem acessar o site do órgão na internet (www.detran.rn.gov.br) e clicar no ícone "Agendamentos". Na página direcionada, constarão as opções dos serviços para o cidadão selecionar aquele que precisa.

Sine

Em Parnamirim, o agendamento pode ser feito, provisoriamente, por meio do telefone (84) 99112-1911. Nas demais unidades (Assú, Currais Novos, João Câmara, Mossoró - Rodoviária, Pau dos Ferros e Santa Cruz) via número 3190-0777.