Edi Carlos de Lima, conhecido como o "Garrote", de 43 anos, era residente no Sítio Baixa Grande, zona rural de Caraúbas; Ele e outros 6 homens atacaram a agência do Banco do Brasil de Coremas, na Paraíba, no dia 15 deste mês. A quadrilha foi localizada no sábado (19), em Catingueira. Eles resistiram a prisão e houve troca de tiros. 6 foram baleados e morreram (incluindo Garrote), um conseguiu fugir; Veja nomes e fosto dos 7 membros da quadrilha.