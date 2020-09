Candidatura de Cláudia Regina e Daniel a prefeita e vice de Mossoró é registrada

Cláudia Regina (DEM) e Dr. Daniel Sampaio (PSL), pré-candidata e vice à Prefeitura de Mossoró na Coligação "Juntos Por Mossoró", protocolaram na manhã desta terça-feira (22), a solicitação do registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral.

Além dos dois, o pedido foi enviado na companhia do presidente do PSB, Carlinhos Silveira; da presidente do PMB, Leodise Cruz, e dos vereadores Petras Vinicius e Ozaniel Mesquita, ambos com mandato na Câmara dos Vereadores pelo DEM.

A ex-prefeita Cláudia Regina vai disputar a cadeira do Palácio da Resistência com a atual prefeita e candidata à reeleição, Rosalba Ciarlini (PP), com deputado Allyson Bezerra (Solidariedade), com a deputada Isolda Dantas (PT), Irmã Ceição (PTB) e o Professor Ronaldo (PSOL).