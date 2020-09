Imprudência no trânsito deixa 3 pessoas mortas em acidentes na BR-304

A Polícia Rodoviária Federal registrou dois acidentes na tarde desta quarta-feira (23), na BR-304, entre as cidade de Mossoró e Assu.

No primeiro, no Km 93 da rodovia, um homem teria tentado realizar uma ultrapassagem e ao perceber que não conseguiria, retornou à via em que estava, colidindo lateralmente com um veículo de passeio que seguia na mesma direção.

O condutor foi arremessado na pista e morreu ainda no local. O corpo ficou estendido na rodovia até a chegada da PRF e do Itep. O homem não foi identificado.

Já no segundo caso, no Km 89 da mesma BR, o condutor de uma saveiro que prestava serviço para uma empresa de fruticultura de Mossoró, fez uma ultrapassagem perigosa e colidiu de frente com uma Ford Focus que seguia no sentido contrário.

Um caminhão baú, pertencente a mesma empresa e que vinha logo atrás da saveiro, chegou a tentar frear, mas ainda bateu nos dois veículos e depois saiu da pista, indo parar em uma das margens da rodovia.

O motorista saveiro, identificado como Edson Iedo Alves Mota, morreu ainda no local. Um companheiro de trabalho, não identificado, que seguia como passageiro, foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

A motorista do Ford Focus, Ana Paula dos Santos Paiva, residente na cidade de Assu, ainda chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu, mas morreu dentro da ambulância.

Já o motorista da carreta teve apenas ferimentos leves.