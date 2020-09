MPE aciona a justiça contra candidato em Upanema por motocarreta

Os candidatos a prefeito e vice-prefeito do município de Upanema, respetivamente o advogado Renan Mendonça e o comerciante Carlos Medeiros, iniciam a corrida para suceder o prefeito Luiz Jairo (tio de Renan) respondendo uma representação eleitoral.

Quem representou contra Renan e Carlos foi o Ministério Público Eleitoral, tomando como base o fato de que o prefeito Luiz Jairo e secretários, pessoalmente, “convidaram” e adotaram providências para realizar uma grande motocarreata em benefício dos dois.

O evento, que o MPE considera que foi propaganda política antecipada (a campanha só pode ser realizada a partir do dia 27), foi realizado no dia 16, após a convenção partidária que homologou a candidatura de Renan e Carlos no município de Upanema.

Para o MPE, a convenção partidária se transformou numa “grande carreata com show pirotécnico em Upanema” e isto fere o Art. 36, &3º, da Lei das Eleições.

Veja a peça do MPE na ÍNTEGRA.