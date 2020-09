Duplicação da BR 304 está no PPA do Governo Federal de 2020 a 2023

Senador Jean Paul Prates no final de 2019, quando conseguiu aprovar no Senado Federal a inclusão da duplicação da BR 304 no Plano Plurianual do Governo Federal no período de 2020 a 2023.

Estrada que liga as duas principais cidades do Rio Grande do Norte - Natal e Mossoró - a BR-304 é considerada uma das rodovias mais importantes do Estado. As melhorias de sua estrutura têm sido umas das prioridades do senador Jean Paul Prates (PT-RN).

Observa, no entanto, que obra deste porte não se faz de uma hora para outra. É preciso planejamento, inclusão no rol de obras de grande porte do Governo Federal. E este trabalho começou ano passado, quando foi incluída no Plano Plurianual (PPA 2020 – 2023), do Governo Federal.

O senador Jean Paul Prates lembra que em dezembro do ano passado, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Senado aprovou o Relatório Final do PPA 2020-2023 com duas emendas de sua autoria. Uma delas prevê a duplicação da BR-304, entre o entroncamento da BR 226 e a Divisa com o Ceará.

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, quando perguntado se a BR 304 está nos planos do Governo Federal para duplica-la respondeu: “Sim. Estamos estudando a concessão da BR-116/304 entre Fortaleza e Natal. Isso incluirá a duplicação e adequação da Br-304. Nossa expectativa é realizar a licitação em 2022”.

Para Jean Paul Prates, o impacto da duplicação vai trazer incremento em áreas importantes como a economia e o turismo regional, além de provocar redução dos custos logísticos e na diminuição no tempo de deslocamento entre as cidades.

“Isso sem falar no aumento da segurança para os motoristas, o que certamente vai contribuir para reduzir o número de acidentes na rodovia, salvando muitas vidas”, comentou o senador. O trecho incluído na duplicação tem extensão de 218 quilômetros.

Acidentes

A falta de estrutura adequada da rodovia tem provocado um crescente número de acidentes. Segundo relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 193 acidentes na BR-304, de janeiro a setembro de 2020. Nestas ocorrências, 61 pessoas ficaram feridas com gravidade e 14 morreram. Na última quarta-feira (23) a PRF registrou dois acidentes no trecho entre Mossoró e Assú.

A situação vem preocupando Jean Paul que defendeu, em reunião realizada no mês de agosto com a bancada federal e Governo do RN, o consenso em torno de três obras que ele considera prioritárias: a conclusão da Barragem de Oiticica, as obras do Projeto Seridó e a duplicação da BR 304, no trecho que liga Mossoró a Natal.

A proposta de Jean Paul foi bem recebida pelos parlamentares, que concordaram com a importância estratégica das três obras para o Rio Grande do Norte. A bancada federal definiu, no início de setembro, que parte dos recursos das emendas coletivas serão destinadas para o projeto de duplicação da rodovia e vão ser aplicadas na conclusão da reta Tabajara e nas obras de duplicação no sentido Mossoró-Natal.