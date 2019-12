Senador Prates inclui duplicação das BRs 304 e 406 no PPA de 2020/2022

Senador Jean Paul Prates inclui duplicação das BRs 304 e 406 no PPA de 2020/2022. As emendas do senador (dir. foto) foram aprovadas nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, na Comissão Mista de Orçamento, em Brasília.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta terça-feira, 10 de dezembro, Relatório Final do Plano Plurianual (PPA 2020-2023) com duas emendas do senador Jean Paul Prates (PT-RN).



As emendas preveem a duplicação de duas rodovias no Rio Grande do Norte, a BR-406, no trecho entre Macau e o acesso norte do Aeroporto Aluízio Alves, e a BR-304, entre o entroncamento da BR 226 e a Divisa com o Ceará.

“A BR 406 atravessa a região de maior potencial eólico do Rio Grande do Norte, isso significa que é através desta rodovia que são transportados a maior parte dos equipamentos utilizados nos parques eólicos do estado, além disso, por ela trafegam caminhões carregando metade do sal produzido no RN, além de combustíveis e óleo lubrificantes”, justifica Prates.



Já a BR 304 é a principal ligação entre Natal e Mossoró, cruzando os municípios de Santa Maria, Riachuelo, Caiçara do Rio do Vento, Lajes, Fernando Pedroza, Angicos, Itajá e Assú. É a rodovia mais importante do Rio Grande do Norte e que devido ao fato de não ser duplicada, ocorre muitos acidentes.

O trecho incluído na duplicação tem extensão de 218 quilômetros. “Conseguimos um importante passo, agora, caberá a bancada federal destinar recursos para execução e conclusão das obras nos próximos anos”, afirma Jean Paul, membro da Comissão Mista de Orçamento .







Saiba mais:

O projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) determina objetivos e metas de médio e longo prazo para programas do governo federal. Ele foi dividido em seis eixos: econômico, social, infraestrutura, ambiental, de defesa e institucional.

Ao todo foram destinados R$ 6,802 trilhões, que serão utilizados em 66 programas. Antes de ser sancionado pelo presidente da república, a proposta precisa ainda ser aprovada pelo Plenário do Congresso.