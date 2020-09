Cearense de 24 anos morto com tiro de doze na cabeça em Mossoró-RN

O cearense José Félix da Silva Neto, de 24 anos, natural de Quixadá (CE) e que morava na região há cerca de 1 ano, foi executado com tiro de doze na cabeça no início da tarde deste domingo, na Favela do Fio, que fica após o Santa Delmira, oeste da cidade de Mossoró-RN.

Para os policiais que foram ao local, o caso pode ter relação com a guerra entre facções pelo domínio do tráfico de drogas na Favela do Fio e no Parque das Rosas, que são comunidades vizinhas. Várias mortes já aconteceram nas últimas semanas na região.

As suspeitas da Policia Civil foram publicadas pelo site O Câmera. O delegado Luiz Antônio, do Plantão da Policia Civil, acompanhou o trabalho da perita criminal Roberta Lícia, no local. Ela observou que a vítima foi alvejada com um único tiro na cabeça.

Comentaram no local que os assassinos teriam fugido numa motocicleta. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN, que tem poucos policiais, escrivãs e delegados para investigar centenas de inquéritos referentes a crimes contra a vida.