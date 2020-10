Homem que estuprou uma mulher em fevereiro em Mossoró é identificado

Após meses de investigações, nesta terça-feira (29), policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Mossoró, divulgou o nome de um homem que estuprou e roubou uma jovem, no bairro Vingt Rosado.

O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano. De acordo com os policiais, a vítima reconheceu o agressor e as investigações ainda contaram com o depoimento de testemunhas, aquisição de imagens de câmeras e reconhecimento por fotografias.

O suspeito é Silvestre Ricardo dos Santos, de 20 anos, natural de Mossoró. Ele já se encontrava preso na Cadeia Pública de Mossoró por ter praticado, no dia 9 maio deste ano, um estrupro contra uma mulher de 60 anos.

Silvestre Ricardo foi indiciado pela suspeita da prática dos crimes de estupro e roubo. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.