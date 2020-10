Mega-sena pode pagar hoje R$ 60 milhões a quem acertar as seis dezenas

O prêmio acumulado será sorteado às 20h desta quarta-feira (30). De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança do banco, receberá cerca de R$ 69 mil em rendimentos mensais.; As apostas podem ser feitas até as 19h e o valor do bilhete simples é R$ 4,50.