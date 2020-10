Jovem é morto enquanto bebia com a mãe e a esposa em um bar da Maísa

De acordo com informações da Polícia Militar, Everton Davidson Gomes Alves, de 25 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo, por um criminosos que chegou ao local sozinho e fugiu em seguida; De acordo com a mãe da vítima, ele não tinha passagem pelo sistema prisional, mas era usuário de drogas. Ainda não se sabe a motivação do crime.