Taxa de transmissibilidade da Covid-19 no Rio Grande do Norte é de 0,92

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) apresentou nesta sexta-feira (2), em entrevista coletiva, os dados epidemiológicos da covid-19 no Rio Grande do Norte.

O RN possui um total de 70.106 casos confirmados da doença, 37.969 casos suspeitos e 146.770 descartados. Em relação aos óbitos, são 2.398 confirmados, sendo que um foi registrado nas últimas 24 horas e dois no último dia 30. Ainda há 315 óbitos em investigação.

O índice R(t) - que determina o potencial de propagação do vírus – segundo os dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde - LAIS da UFRN, está em 0,92 para o RN como um todo.

A Região Metropolitana está com R(t) de 1,00, e as demais regiões com índice abaixo desse patamar. O Agreste Potiguar está com 0,76, o Oeste com 0,83, as regiões do Mato Grande e Seridó com 0,90, o Trairi-Potengi com 0,75, o Alto Oeste com 0,92 no Alto Oeste e o Vale do Açu com 0,74.

Na ocasião, a subsecretária de Gestão e Planejamento da Sesap, Lyane Ramalho, considerou os dados positivos, mas reforçou as recomendações de prevenção ao contágio.

“Temos conversado muito sobre esse indicador de transmissibilidade, que tem relação com a aglomeração de pessoas nos territórios. Se um município pequeno registrar um único caso, esse índice já sofre alteração, por isso reforço que os gestores estejam atentos a esse índice para embasar suas ações”.

Sobre a taxa de ocupação de leitos, a subsecretária informou que está em 36% no RN. Na Região Metropolitana este índice está em 35%. A Região Seridó está com 28% de taxa de ocupação de leitos, a Região Oeste com 42%, o Alto Oeste Potiguar com 70% de ocupação, Potengi-Trairi com 9%. Em Guamaré, os dois leitos destinados à covid 19 estão ocupados, e no Agreste a taxa de ocupação é zero.

“É importante que se diga que a pandemia ainda está presente nas nossas vidas e fica claro que a covid 19 obedece ao comportamento da sociedade, o que tem muito a ver com nossos hábitos, por isso quero reiterar a importância do distanciamento, o uso correto da máscara e do álcool; essas medidas devem ser cotidianamente empregadas para evitar a contaminação, em especial dos idosos, que precisam de cuidados especiais”.

Na manhã desta sexta, 2, há 233 pessoas internadas com suspeita ou confirmação da covid 19 em leitos públicos e privados, em críticos e clínicos.

HOSPITAIS TERÃO NOVOS APARELHOS DE RAIO-X

Durante a coletiva foi anunciada a aquisição, pelo Governo do Estado, de equipamentos de Raio-X para a rede estadual de saúde. Os hospitais regionais Giselda Trigueiro, em Natal, Hospital Regional do Seridó, em Caicó, e Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros, já estão com os aparelhos em funcionamento.

Também contarão com novos equipamentos os hospitais regionais em São Paulo do Potengi, São José de Mipibu, Santo Antônio, Macaíba, Açu, João Câmara, além do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. “As aquisições irão melhorar o acesso dos usuários a equipamentos essenciais, qualificando o cuidado e fortalecendo os serviços de saúde”, concluiu Lyane Ramalho.