Casal morre ao ser atingido por um fio na estrada de Gado Bravo, em Tibau. O caso foi notificado por volta da 1h desta segunda-feira (5). De acordo com informações da polícia militar de Tibau, Emerson Paulo e Rosimeire Marques tiveram as cabeças parcialmente decepadas por um fio, de telefone ou internet, que baixou no meio da pista; Eles voltavam do município de Grosso, em pé, na carroceria de um Fiat Strada, quando foram atingidos.

Um acidente na madrugada desta segunda-feira (5) deixou duas pessoas mortas na praia de Gado Bravo, no município de Tibau.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas voltavam do município de Grosso, em pé, na carroceria de um Fiat Strada, quando tiveram suas cabeças decepadas por um fio, possivelmente de internet ou telefone, que havia baixado no meio da via.

As vítimas foram identificadas como Emerson Paulo e Rosimeire Marques. Eles eram casados e estavam se documentação no momento do acidente, só tendo sido identificados oficialmente no Instituto Técnico-Científico de Perícia de Mossoró, para onde os corpos foram removidos.

Ainda segundo o policial que atendeu a ocorrência, no local, a informação repassada foi que grupo estava em Tibau na noite de ontem (4) e decidiu ir comer uma pizza em Grossos. O acidente aconteceu no retorno dessa viagem.

A Polícia Civil esteve no local, onde deu início às investigações dos fatos.

Emerson era Auxiliar de Serviços Gerais da Prefeitura de Tibau. Por meio de uma nota, a vice-prefeita do município, Lidiane Marques, lamentou a morte do casal. Veja abaixo:

“NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que lamentamos o falecimento repentino de Rosimeire Marques e Emerson Paulo (Mercinho), ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 05/10/2020.

Nesse momento de dor e tristeza, onde todos estamos de luto, nos solidarizamos com os amigos e a família e rogamos para que Deus conforte a todos. Que Deus na sua infinita bondade, conceda o repouso eterno a Rosimeire e Emerson.

Prestamos nossas condolências a família e reiteramos nossos sinceros votos de pesar.

Lidiane Marques da Costa

Vice- Prefeita de Tibau/RN”.