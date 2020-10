A vítima foi identificada como Francisco Leandro de Oliveira Garcia, de 29 anos. De acordo com informações da PM, ele estava sentado na calçada de casa, quando um carro branco se aproximou e um dos ocupantes passou a atirar na direção dele; Moradores do conjunto contaram ao MH que ouviram muitos disparos. “Acordamos hoje com uma chuva de balas”, disse uma moradora. O homem foi socorrido com vida para o HRTM.