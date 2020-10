A Polícia Militar de Mossoró contabilizada mais um caso de homicídio nesta segunda-feira (5). Desta vez, um jovem de 20 anos, Auxiliar de Serraria, foi morto a tiros no seu local de trabalho, na rua Mônica Elaine Gurgel, Planalto 13 de Maio.

A vítima foi identificada como Gabriel Soares da Silva. De acordo com informações da Polícia Militar, dois suspeito tomaram uma moto de assalto e seguiram para a serraria onde a vítima trabalhava.

Ao chegar no local, por volta das 16h, a dupla bateu na porta e ao ser atendida por Gabriel, iniciou os disparos contra ele. Gabriel ainda tentou fugir, correndo para dentro do imóvel, mas foi perseguido e morto no local.

Ainda segundo a PM o crime tem característica de execução. Questionado pela reportagem do MOSSORÓ HOJE se Gabriel respondia por algum crime, o policial disse que não há registros de envolvimento dele com coisas ilícitas.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia foi acionado para remover o corpo e periciar o local do crime. A Delegacia de Homicídios vai investigar mais esse caso.